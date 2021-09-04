В Умань прибыли полицейские из Израиля

Израильские правоохранители прошли инструктаж, который провел заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Сергей Коваленко, передает Еспресо.TV .



"Всем присутствующим доведена информация о соблюдении законности и правил безопасности, а также рекомендации по обеспечению карантинных требований", - отметил Сергей Коваленко.



Как рассказали в ведомстве, начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаил Куратченко в свою очередь показал израильским коллегам Международную полицейскую станцию и малый ситуационный центр, который оснащен всеми техническими возможностями для контроля и безопасности на улицах во время празднования иудейского нового года. Также правоохранители совместно обследовали район паломничества.



Полицейские из Израиля, вместе с украинскими правоохранителями, до 11 сентября будут следить за порядком во время празднования Рош ха-Шана.

Напомним, 1 сентября, более 600 работников украинской полиции и более 200 военнослужащих Национальной гвардии прибыли в Умань для обеспечения общественного порядка и безопасности в Умани.