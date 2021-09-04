В Умань прибыли полицейские из Израиля
Совместно с украинскими правоохранителями они будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества брацлавских хасидов
Израильские правоохранители прошли инструктаж, который провел заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Сергей Коваленко, передает Еспресо.TV .
"Всем присутствующим доведена информация о соблюдении законности и правил безопасности, а также рекомендации по обеспечению карантинных требований", - отметил Сергей Коваленко.
Как рассказали в ведомстве, начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаил Куратченко в свою очередь показал израильским коллегам Международную полицейскую станцию и малый ситуационный центр, который оснащен всеми техническими возможностями для контроля и безопасности на улицах во время празднования иудейского нового года. Также правоохранители совместно обследовали район паломничества.
Полицейские из Израиля, вместе с украинскими правоохранителями, до 11 сентября будут следить за порядком во время празднования Рош ха-Шана.
- Напомним, 1 сентября, более 600 работников украинской полиции и более 200 военнослужащих Национальной гвардии прибыли в Умань для обеспечения общественного порядка и безопасности в Умани.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.82
Покупка 26.82Продажа 27.06
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.15
- Актуальное
- Важное