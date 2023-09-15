В Умань на празднование Рош га-Шана прибыли более 32 тыс. хасидов
По состоянию на пятницу, 15 сентября, в Умань Черкасской области на празднование Рош га-Шана прибыли более 32 тысяч 332 паломников-хасидов
Об этом пишет МВД.
"По состоянию на 08:00 15 сентября в Умань прибыло 32 тысячи 332 паломников-хасидов. За сутки государственную границу в пунктах пропуска пересекли 10 тысяч 88 паломников", - говорится в сообщении.
Для тщательной проверки и регистрации паломников в Умани правоохранители развернули контрольно-пропускные пункты. В местах массового скопления паломников осуществляется круглосуточное дежурство на 7 постах.
Празднование Рош га-Шана: что известно
В августе посол Украины в Израиле Корнийчук говорил, что Украина рассматривает вопрос о приостановлении безвиза с Израилем по двум причинам. Первая – из-за сложности обеспечить безопасность паломникам, которые собираются в Умань. "Мы говорим, что мы не можем обезопасить от ракет и дронов. Нам, извините, не хватает (средств ПВО – ред.) для обеспечения безопасности своих городов. Посольство настаивает на том, что если вы (Израиль – ред.) по каким-то причинам не хотите выделять средства ПВО, продавать их для того, чтобы защитить гражданских украинских граждан, возможно вы хотите защитить своих", - сказал дипломат.
Также он отметил, что россияне могут ударить ракетами по Умани, чтобы обвинить в этом Украину.
10 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал хасидов воздержаться от приезда в Умань на празднование Рош га-Шана. Однако они уже несколько дней прибывают в Черкасскую область.
Кроме того, в Умань прибыли полицейские из Израиля. Вместе с украинскими коллегами они будут обеспечивать охрану правопорядка во время празднования Рош га-Шана.
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