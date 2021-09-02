В Умань доставили 190 тыс. масок для хасидов

Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья.

"Центр общественного здоровья уже доставил почти 20 тыс. антисептиков и 190 тыс. медицинских масок хасидским паломникам в Умань .... Главными точками, где паломники смогут получить средства индивидуальной защиты, брошюры и помощь, являются палатки Красного Креста Украины, что уже поставлены на улице Пушкинской в Умани ", - говорится в сообщении.



Для паломников, прибывающих из других стран, были разработаны информационные видео о признаках COVID-19, противоэпидемических мероприятиях во время пандемии и тому подобное. Ролики уже размещены в международных аэропортах Борисполь и Львов.



В Центре общественного здоровья сообщили, что уже напечатаны информационные материалы с правилами поведения во время пребывания в Украине, картой лабораторий тестирования на COVID-19, полезными номерами телефонов и т.п. Брошюры, флаеры и баннеры отправили в аэропорты Украины и Умани.