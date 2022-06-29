В Укрзализныце сообщили, будут ли повышать цены на билеты
Глава правления УЗ Александр Камышин заявил, что сейчас не планируется повышение тарифов на пассажирские перевозки
Об этом сообщает Укринформ .
Во время войны цена на билеты остается неизменной.
"Тарифы на пассажирские перевозки не будут меняться. Это принципиальная позиция власти, которую мы также поддерживаем. Считаем, что наши пассажиры на сегодняшний день и так путешествуют в состоянии войны, и для них это довольно сложно. Многие из них вынуждены пользоваться железной дорогой, ведь закрыты авиаперевозки, усложнены автомобильные и автобусные перевозки", – сказал глава правления УЗ Александр Камышин.
- Со 2 июля Укрзализныця отменяет курсирование поезда №55/56 сообщением Киев – Рахов.
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