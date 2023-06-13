В Укрзализныце разоблачили новый случай масштабной коррупции на закупках газа более чем на 200 млн грн
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили новый случай масштабной коррупции в Укрзализныце, которая касается закупок газа на 206 миллионов гривен
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ .
"НАБУ и САП разоблачили очередной случай масштабной коррупции в АО "Укрзализныця" - махинации на сумму 206 млн грн при закупке газа для нужд предприятия. В настоящее время подозреваются 4 человека", - говорится в заявлении.
Сообщается, что преступники использовали базовый договор закупки, к которому присоединялись дополнительные соглашения.
"Это использовали соучастники преступления, чтобы не проводить открытые торги и систематически покупать газ по завышенным ценам. Ценовая разница распределялась между участниками сделки", - пояснили в Нацагентстве.
С 2016 по 2020 годы работала эта схема, антикоррупционные органы начали расследование в феврале 2020 года.
На сегодняшний день почти все руководители филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця", которые руководили предприятием с 2015 года и до сих пор - всего это 8 человек - привлекаются к уголовной ответственности. Филиал занимается централизованными закупками для УЗ.
"НАБУ неоднократно обращалось к правительству с рекомендациями по устранению причин и условий, способствующих коррупции в УЗ. Представленные рекомендации остаются актуальными", - подытожили в пресс-службе.
- На прошлой неделе НАБУ и САП задержали одного из заместителей руководителя закупочного подразделения "Укрзализныци" и провели обыски в компании. Он подозревается в получении неправомерной выгоды при содействии в заключении договоров с "нужными поставщиками" для нужд железной дороги. За свои услуги он получил новый автомобиль Toyota Camry, приобретенный в автосалоне за 1,55 млн. грн. Информацию о возможных злоупотреблениях со стороны указанного должностного лица к правоохранителям, в том числе и НАБУ, Укрзализныця передала в апреле 2023 года.
- 30 мая следователи Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в служебном кабинете председателя правления ПАО Укрзализныця Евгения Лященко. Правоохранителям предоставлен доступ к домашним и рабочим помещениям работников.
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