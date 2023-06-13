Об этом сообщает пресс-служба НАБУ .

"НАБУ и САП разоблачили очередной случай масштабной коррупции в АО "Укрзализныця" - махинации на сумму 206 млн грн при закупке газа для нужд предприятия. В настоящее время подозреваются 4 человека", - говорится в заявлении.

Сообщается, что преступники использовали базовый договор закупки, к которому присоединялись дополнительные соглашения.

"Это использовали соучастники преступления, чтобы не проводить открытые торги и систематически покупать газ по завышенным ценам. Ценовая разница распределялась между участниками сделки", - пояснили в Нацагентстве.

С 2016 по 2020 годы работала эта схема, антикоррупционные органы начали расследование в феврале 2020 года.

На сегодняшний день почти все руководители филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця", которые руководили предприятием с 2015 года и до сих пор - всего это 8 человек - привлекаются к уголовной ответственности. Филиал занимается централизованными закупками для УЗ.

"НАБУ неоднократно обращалось к правительству с рекомендациями по устранению причин и условий, способствующих коррупции в УЗ. Представленные рекомендации остаются актуальными", - подытожили в пресс-службе.