В Укрзализныце рассказали, как будут курсировать поезда и что делать с покупкой билетов в случае длительного блэкаута
В случае длительного блэкаута Укрзализныця обеспечит бесперебойное курсирование поездов, а билеты можно будет приобрести в кассах вокзалов
Об этом рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.
По его словам, УЗ еще летом начала готовиться к возможным проблемам с электроснабжением.
"28 июня мы запустили процедуру подготовки компании к зиме. Где-то к середине июля поняли, что базовым сценарием будет попытка российских войск отключить нам электроэнергию и теплоснабжение", — сказал он.
Чтобы пройти зиму без централизованной поставки электроэнергии и тепла, в компании разработали ряд мер - от уменьшения площадей обогреваемых централизованным теплоснабжением производственных помещений до обеспечения всех вокзалов генераторами.
"Мы своими силами и при поддержке партнеров заранее обеспечили себя генераторами, буржуйками и дровами. На сегодняшний день у нас есть готовые 9 200 буржуек и 15 тыс кубов дров", — сказал Камышин.
По его словам, если у людей не будет интернета для покупки билетов через онлайн-сервисы, они смогут приобрести проездные документы в кассах, где точно будет светло.
"Если будет необходимость - увеличим количество касс и кассиров. Пока мы видим, что существующих каналов продаж достаточно во всех городах Украины", - заверил Камышин.
Он гарантировал, что все поезда, на которые проданы билеты, будут в расписании и не будут стартовать раньше времени, указанного в билете. По его словам, ни один поезд дальнего следования не будет отменен, хотя их движение может замедляться.
- В Госспецсвязи отметили, что в случае блэкаута связь будет держаться трое суток.
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