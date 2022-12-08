Об этом рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

По его словам, УЗ еще летом начала готовиться к возможным проблемам с электроснабжением.

"28 июня мы запустили процедуру подготовки компании к зиме. Где-то к середине июля поняли, что базовым сценарием будет попытка российских войск отключить нам электроэнергию и теплоснабжение", — сказал он.

Чтобы пройти зиму без централизованной поставки электроэнергии и тепла, в компании разработали ряд мер - от уменьшения площадей обогреваемых централизованным теплоснабжением производственных помещений до обеспечения всех вокзалов генераторами.

"Мы своими силами и при поддержке партнеров заранее обеспечили себя генераторами, буржуйками и дровами. На сегодняшний день у нас есть готовые 9 200 буржуек и 15 тыс кубов дров", — сказал Камышин.

По его словам, если у людей не будет интернета для покупки билетов через онлайн-сервисы, они смогут приобрести проездные документы в кассах, где точно будет светло.

"Если будет необходимость - увеличим количество касс и кассиров. Пока мы видим, что существующих каналов продаж достаточно во всех городах Украины", - заверил Камышин.

Он гарантировал, что все поезда, на которые проданы билеты, будут в расписании и не будут стартовать раньше времени, указанного в билете. По его словам, ни один поезд дальнего следования не будет отменен, хотя их движение может замедляться.

В Госспецсвязи отметили, что в случае блэкаута связь будет держаться трое суток.

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