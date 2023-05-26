В Укрзализныце пообещали, что в половине вагонов летом будут работать кондиционеры
До 1 июня половина вагонов Укрзализныци будет оборудована системами кондиционирования. В настоящее время завершается подготовка подвижного состава к летнему сезону
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
"Укрзализныця почти завершила подготовку вагонов к летнему сезону перевозок. Из 2151 вагонов активного летнего парка сейчас мы уже подготовили 1902 вагона, из них 1064 вагона с кондиционированием", - говорится в сообщении.
В настоящее время железнодорожники проводят продувку системы вентиляции вагонов, очистку воздушных фильтров вагонов, расконсервирование и дозаправку системы кондиционирования воздуха, расконсервирование окон после зимнего периода и другие работы, которые будут завершены до 31 мая.
В УЗ напомнили, что выбирать билеты в вагон с кондиционированием можно в приложении Укрзализныци, на официальном сайте и в чат-боте. Возле каждого вагона есть соответствующая отметка, которая поможет сориентироваться при покупке билетов.
- Ранее стало известно, что Укрзализныця введет женские купе в пределах пилотного проекта.
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