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В Укрзализныце пообещали, что в половине вагонов летом будут работать кондиционеры

26 мая, 2023 пятница
14:07
Общество

До 1 июня половина вагонов Укрзализныци будет оборудована системами кондиционирования. В настоящее время завершается подготовка подвижного состава к летнему сезону

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Укрзализныця почти завершила подготовку вагонов к летнему сезону перевозок. Из 2151 вагонов активного летнего парка сейчас мы уже подготовили 1902 вагона, из них 1064 вагона с кондиционированием", - говорится в сообщении.

В настоящее время железнодорожники проводят продувку системы вентиляции вагонов, очистку воздушных фильтров вагонов, расконсервирование и дозаправку системы кондиционирования воздуха, расконсервирование окон после зимнего периода и другие работы, которые будут завершены до 31 мая.

В УЗ напомнили, что выбирать билеты в вагон с кондиционированием можно в приложении Укрзализныци, на официальном сайте и в чат-боте. Возле каждого вагона есть соответствующая отметка, которая поможет сориентироваться при покупке билетов.

  • Ранее стало известно, что Укрзализныця введет женские купе в пределах пилотного проекта.
Новости
Украина
Укрзализныця
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