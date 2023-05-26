Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Укрзализныця почти завершила подготовку вагонов к летнему сезону перевозок. Из 2151 вагонов активного летнего парка сейчас мы уже подготовили 1902 вагона, из них 1064 вагона с кондиционированием", - говорится в сообщении.

В настоящее время железнодорожники проводят продувку системы вентиляции вагонов, очистку воздушных фильтров вагонов, расконсервирование и дозаправку системы кондиционирования воздуха, расконсервирование окон после зимнего периода и другие работы, которые будут завершены до 31 мая.

В УЗ напомнили, что выбирать билеты в вагон с кондиционированием можно в приложении Укрзализныци, на официальном сайте и в чат-боте. Возле каждого вагона есть соответствующая отметка, которая поможет сориентироваться при покупке билетов.