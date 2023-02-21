В Укрзализныце подтвердили, что Байден прибыл в Киев поездом
Джо Байден 20 февраля совершил свой первый визит в Украину в статусе президента США, приехав поездом
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
В УЗ указали, что безопасно доставили политика в Киев и обратно.
"Там, где Air Force One не летает, подхватывает Укрзализныця. Train Force One – для лидеров, имеющих смелость бороться со злом. Лично", – отметили в компании.
- Напомним, 20 февраля Джо Байден прибыл с неанонсированным визитом в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Издание The New York Times ранее сообщало , что президент США добирался в Киев по железной дороге от границы с Польшей.
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