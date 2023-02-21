Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В УЗ указали, что безопасно доставили политика в Киев и обратно.

"Там, где Air Force One не летает, подхватывает Укрзализныця. Train Force One – для лидеров, имеющих смелость бороться со злом. Лично", – отметили в компании.