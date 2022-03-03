В Укрпочте объяснили, как получить пенсию и денежные выплаты во время военного положения

Об этом сообщили в компании.

Если вы получали пенсии и субсидии через Укрпочту, не выезжали и находитесь на своем постоянном месте проживания, – ожидайте свою пенсию, социальную выплату или субсидию дома. Ее можно будет также забрать в отделении, согласно обычному графику выплат.

В зависимости от состояния боевых действий могут быть перенесены даты выплат, о чем гражданам будут сообщать.



Если вы выехали с места фактического проживания, в компании советуют позвонить либо в Контакт-центр Укрпочты по номеру телефона 0 800 300 545 и выбрать кнопку 2 — раздел «Пенсии, социальные выплаты и субсидии» (все звонки бесплатны), или в Пенсионный фонд Украины по номерам телефонов, которые размещены здесь, или передайте информацию через электронный кабинет.

Чтобы получить пенсию или пособие по другому адресу, вам следует передать следующую информацию:

фамилию, имя и отчество получателя пенсии и/или денежной помощи;

адрес получения пенсии/денежной помощи до марта 2022 года;

паспортные данные (серия и номер паспорта);

номер телефона получателя пенсии / денежной помощи;

способ получения выплаты (на отделение или по домашнему адресу)

новый адрес доставки: индекс отделения Укрпочты или адрес временного проживания.

Если вы получаете пенсию или пособие почтовым переводом, сообщите оператору дополнительно код перевода, полученный в SMS-сообщении. Ваши средства будут выплачены по заявленному адресу проживания в течение нескольких дней.

Напомним, правительство Украины перезагрузило "горячую линию" для оперативного сбора запросов по гуманитарным вопросам.

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