В Укрпочте анонсировали выпуск марки в честь херсонского енота
В Укрпочте намекнули на возможный выпуск марки в честь енота, которого оккупанты украли из херсонского зоопарка
Об этом написал в Facebook гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский.
"Люблю начинать пятницу с позитива. После марки с херсонским арбузом нас просят выпустить марку с мелитопольской черешней и "тем самым" енотом. Однако на все события марок не хватит, может, объединим?" - написал он и заметил, что скоро украинцев ждут хорошие новости.
Ранее в сети появилось сообщение российской пропагандистки Анны Долгаревой, которая хвасталась, что, сбегая из Херсона, ее товарищ успел украсть енота. Это вызвало резонанс в соцсетях, где люди начали массово переживать о судьбе животного.
- Директор парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" крымский бизнесмен Олег Зубков заявил, что енота и других животных, вывезенных из Херсона, обязательно вернут.
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