Об этом на брифинге в медиацентре "Укринформ" сказал менеджер проектов Государственного концерна "Укроборонпром" Мартин Брест.



"Любой человек, хоть раз в жизни пытавшийся спаять радиоприемник, понимает, что такое сделать систему ПВО. Мало того, локальную систему, которая завязана сама на себя, сама находит, сама стреляет, сама сбивает. Сколько на это нужно денег и времени, и мозгов", - объяснил он.



По словам представителя "Укроборонпрома", системы ПВО являются одними из наиболее сложных и дорогостоящих видов вооружения.



"Эти штуковины нам очень тяжело дались от западных союзников именно потому, что это очень высокоинтеллектуальный вид вооружения", - подчеркнул Брест.



В то же время, он не исключает, что Украина сможет со временем наладить совместное производство с другими странами.

12 октября в Украину из Германии прибыла новейшая система противовоздушной обороны IRIS-T.

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