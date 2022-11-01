В "Укроборонпроме" рассказали, что мешает Украине производить собственные системы ПВО
Украина пока не может производить собственные системы противовоздушной обороны из-за нехватки средств
Об этом на брифинге в медиацентре "Укринформ" сказал менеджер проектов Государственного концерна "Укроборонпром" Мартин Брест.
"Любой человек, хоть раз в жизни пытавшийся спаять радиоприемник, понимает, что такое сделать систему ПВО. Мало того, локальную систему, которая завязана сама на себя, сама находит, сама стреляет, сама сбивает. Сколько на это нужно денег и времени, и мозгов", - объяснил он.
По словам представителя "Укроборонпрома", системы ПВО являются одними из наиболее сложных и дорогостоящих видов вооружения.
"Эти штуковины нам очень тяжело дались от западных союзников именно потому, что это очень высокоинтеллектуальный вид вооружения", - подчеркнул Брест.
В то же время, он не исключает, что Украина сможет со временем наладить совместное производство с другими странами.
- 12 октября в Украину из Германии прибыла новейшая система противовоздушной обороны IRIS-T.
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