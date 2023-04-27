В Укргидрометцентре прогнозируют, что 1–2 мая вода из Десны снова может подтопить Киев
Формирование второй волны половодья из-за наводнения Припяти и Десны до пределов Киева ожидается 1–2 мая
Об этом сказал Илья Перевозчиков, начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра, передает издание "Вечерний Киев" .
Пик весеннего половодья на Днепре прошел 17 апреля, считает он.
"На Днепре наблюдается спад весеннего половодья. Но рост уровней воды в последние дни в районе Киева связан с технологической работой Киевской ГЭС и ее пропуском водных масс", - сказал эксперт.
Специалисты отмечают прирост объемов воды на Десне, которые достигнут устья Десны в районе Киева 1–2 мая. Однако осадки не повлияют на уровень воды в Днепре.
Однако, по словам Перевозчикова, паводок из-за дождей пройдет в западных областях Украины - на реках бассейна Днестра и Закарпатья. Подтопления могут быть также в восточных областях Украины. В частности, на некоторых реках Харьковской, Донецкой областей.
В настоящее время сложной сохраняется ситуация с подтоплением в некоторых районах Волынской и Ровенской областей, Черкасской, Черниговской, Кировоградской. Ожидается подтопление пойменных и приречных участков в Запорожской и Херсонской областях, отметил Александр Хорунжий, пресс-офицер ГСЧС.
Подтопленными остаются 20 тысяч гектаров сельхозугодий на Волыни, 704 приусадебных участка в разных областях.
"За весь период подразделения ГСЧС откачали 252 тысячи кубометров воды с приусадебных участков граждан, эвакуировали в безопасные места 27 человек. Для подтопленных районов Черниговской области организовали 4 пункта помощи, где дежурит техника ГСЧС и созданы склады продуктов для обтопленных населенных пунктов. Также на затопленных. дорог организованы переправы", - отчитывается он.
По данным Укргидроэнерго, в настоящее время ожидается формирование второй волны половодья из-за набега наводненных вод Припяти и Десны. Однако, по прогнозам специалистов, эти колебания будут значительно меньше и ситуация будет стабилизироваться.
- Утром 27 апреля сообщалось, что за сутки в реке Днепр в районе Киева уровень воды поднялся на 9 см: за три дня наблюдается поднятие на 26 см.
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