В Укргидрометцентре предупредили о грозовых дождях, жаре и шквалах

Об этом передает Укргидрометцентр .

Так, на востоке будет облачно с прояснениями и без осадков в течение всех суток. Температура воздуха в среднем +29-32 °C, что на несколько отметок ниже, чем в прошедшие сутки.

Между тем на западе, и в центральных областях будут господствовать грозы. В Винницкой, Житомирской и Черкасской областях осадки пройдут и днем, и ночью. В западных областях дожди прогнозируют лишь днем.

Температура ночью +15-20 °C, на побережье морей до +24 °C; днем +28-33 °C, в Винницкой и Хмельницкой областях местами +25-27 °C; в Карпатах ночью +8-13 °C, днем +18-23 °C.

В Киеве днем облачно и осадки. Синоптики прогнозируют здесь грозы. Столбики термометров достигнут +30-32 ° C.

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