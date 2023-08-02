В Укргидроэнерго рассказали, сколько времени понадобится на восстановление Каховской ГЭС
В Укргидроэнерго отметили, что разработка экспериментального проекта восстановления Каховской ГЭС займет два года, а строительство будет длиться около шести лет
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что на первом этапе планируется спроектировать временную плотину водохранилища.
"После деоккупации это поможет быстро начать строительство временного гидросооружения для переграждения водохранилища и при условии паводка поможет наполнить его водой до необходимого уровня", - говорится в сообщении.
Строительство самой Каховской ГЭС займет около шести лет, добавили в компании.
В настоящее время другие гидроэлектростанции компании готовятся к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов. В Укргидроэнерго рассказали, что там проводят плановые ремонтные работы и реконструкцию гидроэнергетического оборудования с учетом вопросов безопасности.
Что известно о подрыве Каховской ГЭС
Каховская ГЭС была оккупирована россиянами с 24 февраля прошлого года.
20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, угрожающие подрывом Каховской ГЭС. Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обратилась к жителям в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий , которые следует выполнить в случае подрыва плотины водохранилища.
Во вторник, 6 июня 2023 года, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочесть по этой ссылке .
Правительство на заседании 18 июля утвердило постановление об экспериментальном проекте с начала восстановления Каховской ГЭС.
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