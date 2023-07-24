Об этом Сирота рассказал в интервью Forbes .

"Николаевская, Херсонская, а также часть Днепропетровской и Запорожской областей имеют в Украине наибольше солнечных дней, также это самая большая ветровая зона. Поэтому эти регионы лучше всего подходят для развития зеленой энергетики. Генерация ветровых и солнечных электростанций малопрогнозируема, поэтому должна балансироваться традиционной генерацией тепловыми или гидроэлектростанциями. Именно поэтому на юге Украины должна быть мощная гидроэлектростанция для балансировки зеленой эргетики", – подчеркнул Сирота.

Глава ЧАО "Укргидроэнерго" отметил вопросы, связанные с существованием Каховского водохранилища:

Как покрыть дефицит воды в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях, которые зависели от снабжения Каховского водохранилища? Херсонская область лишилась 94% воды для сельского хозяйства и промышленности. Утрата Днепропетровской области – 64%, Запорожской – 70%. Полноценной альтернативы нет.

Как компенсировать потерю оросительной системы, питавшейся из Каховского водохранилища? Также без Каховского водохранилища невозможно восстановить водоснабжение Крыма после его деоккупации.

Как обеспечить водой Запорожскую АЭС после деоккупации? Полноценный запуск станции после деоккупации невозможен без восстановления Каховского водохранилища.

Как обеспечить речное судоходство по Днепру? Сейчас глубина на месте Каховского водохранилища – до 2 м против 16 м водохранилища.

"Если мы сможем решить эти вопросы без восстановления Каховской ГЭС, то тогда можно будет обсуждать, есть ли целесообразность строительства гидроэлектростанции. Однако сейчас ГЭС – единственное решение этих проблем", – добавил Сирота.

В настоящее время ДнепроГЭС не может работать на полную мощность из-за низкого уровня воды. Вместо 10 агрегатов часто работают только два. Для ее нормальной работы требуется не менее 12-12,5 м воды, а она снижается до 11,5 м.

"Мы ожидаем сложной зимы, когда понадобится вся балансировочная мощность. Поэтому планируем сделать насыпь возле ДнепроГЭС, которая позволит поднять уровень воды на 1 м. Важно сделать его до начала осенне-зимнего периода. Это первый этап", – сказал глава Укргидроэнерго.

Напомним, 17 июля стало известно, что на строительство новой ГЭС вместо уничтоженной российскими оккупантами Каховской уходит примерно 7 лет. Примерная стоимость восстановления – 1-1,2 млрд долларов.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС

Каховская ГЭС была оккупирована россиянами с 24 февраля прошлого года.

20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предупреждал , что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, угрожающие подрывом Каховской ГЭС. Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обратилась к жителям в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий , которые следует выполнить в случае подрыва плотины водохранилища.

Во вторник, 6 июня 2023 года, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочесть по этой ссылке .

Известно, что США тщательно изучают доказательства по делу о подрыве Каховской ГЭС.