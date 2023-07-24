В Укргидроэнерго рассказали, какие важнейшие вопросы сможет решить восстановление Каховской ГЭС
Руководитель Укргидроэнерго Игорь Сирота рассказал о важности Каховской ГЭС для энергосистемы, экологии, судоходства и жизни людей
Об этом Сирота рассказал в интервью Forbes .
"Николаевская, Херсонская, а также часть Днепропетровской и Запорожской областей имеют в Украине наибольше солнечных дней, также это самая большая ветровая зона. Поэтому эти регионы лучше всего подходят для развития зеленой энергетики. Генерация ветровых и солнечных электростанций малопрогнозируема, поэтому должна балансироваться традиционной генерацией тепловыми или гидроэлектростанциями. Именно поэтому на юге Украины должна быть мощная гидроэлектростанция для балансировки зеленой эргетики", – подчеркнул Сирота.
Глава ЧАО "Укргидроэнерго" отметил вопросы, связанные с существованием Каховского водохранилища:
- Как покрыть дефицит воды в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях, которые зависели от снабжения Каховского водохранилища? Херсонская область лишилась 94% воды для сельского хозяйства и промышленности. Утрата Днепропетровской области – 64%, Запорожской – 70%. Полноценной альтернативы нет.
- Как компенсировать потерю оросительной системы, питавшейся из Каховского водохранилища? Также без Каховского водохранилища невозможно восстановить водоснабжение Крыма после его деоккупации.
- Как обеспечить водой Запорожскую АЭС после деоккупации? Полноценный запуск станции после деоккупации невозможен без восстановления Каховского водохранилища.
- Как обеспечить речное судоходство по Днепру? Сейчас глубина на месте Каховского водохранилища – до 2 м против 16 м водохранилища.
"Если мы сможем решить эти вопросы без восстановления Каховской ГЭС, то тогда можно будет обсуждать, есть ли целесообразность строительства гидроэлектростанции. Однако сейчас ГЭС – единственное решение этих проблем", – добавил Сирота.
В настоящее время ДнепроГЭС не может работать на полную мощность из-за низкого уровня воды. Вместо 10 агрегатов часто работают только два. Для ее нормальной работы требуется не менее 12-12,5 м воды, а она снижается до 11,5 м.
"Мы ожидаем сложной зимы, когда понадобится вся балансировочная мощность. Поэтому планируем сделать насыпь возле ДнепроГЭС, которая позволит поднять уровень воды на 1 м. Важно сделать его до начала осенне-зимнего периода. Это первый этап", – сказал глава Укргидроэнерго.
Напомним, 17 июля стало известно, что на строительство новой ГЭС вместо уничтоженной российскими оккупантами Каховской уходит примерно 7 лет. Примерная стоимость восстановления – 1-1,2 млрд долларов.
Что известно о подрыве Каховской ГЭС
Каховская ГЭС была оккупирована россиянами с 24 февраля прошлого года.
20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предупреждал , что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, угрожающие подрывом Каховской ГЭС. Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обратилась к жителям в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий , которые следует выполнить в случае подрыва плотины водохранилища.
Во вторник, 6 июня 2023 года, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочесть по этой ссылке .
Известно, что США тщательно изучают доказательства по делу о подрыве Каховской ГЭС.
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