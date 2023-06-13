В Укргидроэнерго призвали людей экономить электроэнергию: ситуация на энергосистеме по состоянию на 13 июня
По состоянию на 13 июня гидроэлектростанции на Днепре производят меньше электроэнергии. Людей призывают бережно использовать свет, особенно вечером
Об этом сообщила пресс-служба Укргидроэнерго.
"Из-за резкого снижения уровня воды в нижнем водохранилище Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции работают с ограничениями", – говорится в сообщении.
"ГЭС продолжают аккумулировать воду в верхних водохранилищах Днепра. Это необходимо для летних экологических попусков", – добавили в компании.
Там призвали людей экономно использовать электроэнергию, особенно в вечерние часы, для уменьшения нагрузки в энергосистеме.
Что касается уровня воды у Никополя, там специалисты Укргидрометцентра временно прекратили замеры из-за заиления ниже установленных датчиков.
"Специалисты Укргидроэнерго совместно с другими организациями продолжают искать другие способы осуществления замеров", - подчеркнули в компании.
- 12 июня в Минэнерго сообщали , что Днепровская ГЭС-1 и Днепровская ГЭС-2 работают с ограничениями из-за снижения уровня воды.
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