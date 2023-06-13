Об этом сообщила пресс-служба Укргидроэнерго.

"Из-за резкого снижения уровня воды в нижнем водохранилище Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции работают с ограничениями", – говорится в сообщении.

"ГЭС продолжают аккумулировать воду в верхних водохранилищах Днепра. Это необходимо для летних экологических попусков", – добавили в компании.

Там призвали людей экономно использовать электроэнергию, особенно в вечерние часы, для уменьшения нагрузки в энергосистеме.

Что касается уровня воды у Никополя, там специалисты Укргидрометцентра временно прекратили замеры из-за заиления ниже установленных датчиков.

"Специалисты Укргидроэнерго совместно с другими организациями продолжают искать другие способы осуществления замеров", - подчеркнули в компании.