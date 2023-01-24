В Укрэнерго заявили о существенном дефиците мощности, все облэнерго получили лимиты на сутки
Потребление электроэнергии в Украине на 24 января остается на уровне понедельника. Аварийные отключения возможны по всей стране
Об этом сообщает Укрэнерго.
По данным компании, потребление электроэнергии на 24 января остается на уровне понедельника. Производство электроэнергии незначительно увеличилось, но дефицит мощности все еще существенный. Причина – повреждение энергообъектов вследствие российских ракетных и дроновых ударов.
Все облэнерго получили круглосуточные лимиты потребления. При их превышении возможны аварийные отключения.
- 23 января в пяти областях Украины были применены аварийные отключения света из-за дефицита в энергосистеме, связанного с началом рабочей недели.
- Ранее в ДТЭК заявили, что дефицит электроэнергии будет сохраняться, пока Украина не вернет Запорожскую АЭС.
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