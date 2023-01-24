Об этом сообщает Укрэнерго.

По данным компании, потребление электроэнергии на 24 января остается на уровне понедельника. Производство электроэнергии незначительно увеличилось, но дефицит мощности все еще существенный. Причина – повреждение энергообъектов вследствие российских ракетных и дроновых ударов.

Все облэнерго получили круглосуточные лимиты потребления. При их превышении возможны аварийные отключения.

23 января в пяти областях Украины были применены аварийные отключения света из-за дефицита в энергосистеме, связанного с началом рабочей недели.

Ранее в ДТЭК заявили, что дефицит электроэнергии будет сохраняться, пока Украина не вернет Запорожскую АЭС.

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