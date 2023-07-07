В Укрэнерго заявили о рекордном потреблении электроэнергии 6 июля
Украинцы 6 июля потребили рекордно много электроэнергии. Такой рост равен производственной мощности почти двух атомных энергоблоков
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
"В энергосистеме зафиксировано рекордное потребление электроэнергии. Наивысшее потребление за первую половину лета было зафиксировано вчера, 6 июля, в 16:00. Это на 7% выше, чем в самый жаркий день лета 2022 года, и на 14% больше, чем в прошлый четверг . Для понимания такой рост равен производственной мощности почти двух атомных энергоблоков", - рассказали в компании.
Там отметили, что причиной столь высокого потребления являются кондиционеры, которые люди включают из-за жары.
В Укрэнерго напомнили, что на электростанциях продолжаются масштабные ремонтные работы, а активность солнечных электростанций к вечеру уменьшается. Украинцев в очередной раз призвали снизить потребление электроэнергии с 16:00 до 23:00.
- Ранее в Укрэнерго дали советы украинцам, какие приборы не следует включать в вечерние часы , чтобы сохранить баланс в энергосистеме.
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