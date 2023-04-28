В Укрэнерго заверили, что ракетная атака россиян не причинила вреда энергосистеме
Ракетная атака россиян утром в пятницу не повредила энергетическую инфраструктуру Украины
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
В Укрэнерго заявили, что остается сложной ситуация на востоке Украины, где из-за обстрелов поврежден энергетический объект.
"По состоянию на 28 апреля производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Паводок спадает. Гидроэлектростанции продолжают работать не только для покрытия пиков потребления утром и вечером, но и на протяжении всех суток. Продолжается экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову, также продолжается незначительный импорт из Словакии", – говорится в сообщении.
Ремонтные бригады Укрэнерго работают на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам.
- В Умани Черкасской области во время массированной атаки российская ракета попала в многоэтажку: погибли 14 человек, среди них двое 10-летних детей, 17 травмированы. В Днепре погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина, четыре человека пострадали.
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