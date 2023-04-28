Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

В Укрэнерго заявили, что остается сложной ситуация на востоке Украины, где из-за обстрелов поврежден энергетический объект.

"По состоянию на 28 апреля производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Паводок спадает. Гидроэлектростанции продолжают работать не только для покрытия пиков потребления утром и вечером, но и на протяжении всех суток. Продолжается экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову, также продолжается незначительный импорт из Словакии", – говорится в сообщении.



Ремонтные бригады Укрэнерго работают на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам.