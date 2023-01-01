В Укрэнерго спрогнозировали, грозит ли стране блэкаут

Об этом проинформировал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона "Единые новости".

По словам Владимира Кудрицкого, угроза блэкаута сохраняется, но в реальности вероятность такого развития событий довольно низкая: "Теоретически может грозить, на практике я не вижу такой опасности сейчас. Я считаю, что наихудшее мы уже прошли с этими ракетными атаками, я очень на это надеюсь. Динамики этих атак и эффект от них показывает, что возможности россиян снижаются".

Он отметил, что энергетики Украины проводят подготовку к потенциальным вражеским атакам, так что "российская военщина на поле боя с украинской энергосистемой" не продемонстрирует много.

"Мне кажется, что этот атакующий потенциал будет все больше иссякать. Я уверен, что россияне, которые сейчас проигрывают на обычном фронте, на энергетическом фронте тоже проиграют", - резюмировал Владимир Кудрицкий.

Напомним, по состоянию на 30 декабря сообщалось , что украинская энергосистема постепенно восстанавливалась, дефицит мощности в ней сохранялся на уровне том же уровне, что был до российской атаки 29 декабря.

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