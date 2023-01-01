В Укрэнерго спрогнозировали, грозит ли стране блэкаут
Глава НЭК "Укрэнерго" заявил, что атаки россиян на украинскую энергосистему могут вызвать блэкаут, но на практике такая вероятность достаточно низкая
Об этом проинформировал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона "Единые новости".
По словам Владимира Кудрицкого, угроза блэкаута сохраняется, но в реальности вероятность такого развития событий довольно низкая: "Теоретически может грозить, на практике я не вижу такой опасности сейчас. Я считаю, что наихудшее мы уже прошли с этими ракетными атаками, я очень на это надеюсь. Динамики этих атак и эффект от них показывает, что возможности россиян снижаются".
Он отметил, что энергетики Украины проводят подготовку к потенциальным вражеским атакам, так что "российская военщина на поле боя с украинской энергосистемой" не продемонстрирует много.
"Мне кажется, что этот атакующий потенциал будет все больше иссякать. Я уверен, что россияне, которые сейчас проигрывают на обычном фронте, на энергетическом фронте тоже проиграют", - резюмировал Владимир Кудрицкий.
- Напомним, по состоянию на 30 декабря сообщалось , что украинская энергосистема постепенно восстанавливалась, дефицит мощности в ней сохранялся на уровне том же уровне, что был до российской атаки 29 декабря.
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