Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Из-за непогоды (штормовой ветер, снег с дождем) и повреждения в сетях операторов систем распределения есть значительные обесточивания потребителей в 12 областях Украины: Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и Сумской .

Ремонтные бригады облэнерго работают над устранением повреждения и восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.

Из-за похолодания выросло также потребление электроэнергии. В то же время сохраняется профицит мощности.

В Укрэнерго напомнили, что из-за роста потребления возможны сетевые ограничения в Киевской области и Киеве.

"Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где населенные пункты постоянно испытывают обстрелы россиян и повреждаются сети электроснабжения", - добавили в компании.