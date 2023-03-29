В Укрэнерго сообщили о значительных обесточениях потребителей в 12 областях Украины из-за непогоды
29 марта из-за непогоды имеются значительные обесточивания потребителей в 12 областях Украины, в частности Киевской и Днепропетровской. Ремонтные бригады уже приступили к работе
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
"Из-за непогоды (штормовой ветер, снег с дождем) и повреждения в сетях операторов систем распределения есть значительные обесточивания потребителей в 12 областях Украины: Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и Сумской .
Ремонтные бригады облэнерго работают над устранением повреждения и восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.
Из-за похолодания выросло также потребление электроэнергии. В то же время сохраняется профицит мощности.
В Укрэнерго напомнили, что из-за роста потребления возможны сетевые ограничения в Киевской области и Киеве.
"Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где населенные пункты постоянно испытывают обстрелы россиян и повреждаются сети электроснабжения", - добавили в компании.
- 28 марта из-за штормового ветра на Буковине было обесточено более 18 тыс. потребителей.
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