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В Укрэнерго сообщили о росте нагрузки на энергосистему в вечернее время: уменьшать потребление советуют с 16:00

5 июля, 2023 среда
12:26
Экономика

В связи с ростом температуры воздуха потребление электроэнергии в Украине в вечерние часы значительно выросло, так что экономить свет сейчас нужно уже с 16:00

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"С ростом температуры воздуха потребление в энергосистеме в вечерние часы вчера увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом в будние дни на прошлой неделе", – рассказали в компании.

Там отметили, что это связано прежде всего с использованием кондиционеров.

"Также изменился период максимального потребления в течение суток. Если еще на прошлой неделе вечерний пик приходился на 19:00 - 22:00, то с понедельника нагрузка на энергосистему ощущается с 16:00 до 23:00", - акцентировали в Укрэнерго.

В компании отметили, что в настоящее время генерации хватает для покрытия потребностей потребителей, но для того, чтобы дать энергосистеме возможность восстановиться и облегчить балансировку, необходимо уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы суток с 16:00 до 23:00. Людям советуют не использовать мощные приборы в пиковые часы и не включать их одновременно.

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