В Укрэнерго сообщили, что веерные отключения могут потребоваться в течение нескольких дней
Стабильное электроснабжение для всех потребителей планируется возобновить в течение нескольких дней, поэтому может потребоваться дополнительное ограничение потребления электричества в виде веерных отключений.
Об этом сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире "Единых новостей", передает Экономическая правда .
Он рассказал, что практически в половине регионов произошли некоторые повреждения критической инфраструктуры. По его словам, понедельник стал беспрецендентным днем, когда такое количество объектов подверглось атаке РФ.
В большинстве областей электроснабжение восстановлено полностью или почти полностью, еще в пяти продолжаются восстановительные работы. При этом, подчеркнул Кудрицкий, нельзя сказать, что энергетическая инфраструктура показала слабости – там, где разрушения самые большие, нужно несколько больше времени для восстановления.
"Ожидаем, что в ближайшие часы и дни сможем восстановить надежное энергоснабжение для всех потребителей", – подчеркнул глава Укрэнерго.
При этом, предупредил он, веерные отключения могут потребоваться в течение нескольких дней:
"Сегодня и, возможно, в несколько последующих дней все же потребуется дополнительное ограничение потребления, чтобы дать возможность нашим ремонтным бригадам, работающим 24/7, восстановить электросеть и как можно скорее обеспечить надежное электроснабжение".
Это будут контролируемые ограничения потребления, подчеркнул Кудрицкий, и они будут временными – по "несколько часов, не больше", и будут осуществлены в полной координации с диспетчерами Укрэнерго.
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