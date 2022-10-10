Об этом сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире "Единых новостей", передает Экономическая правда .

Он рассказал, что практически в половине регионов произошли некоторые повреждения критической инфраструктуры. По его словам, понедельник стал беспрецендентным днем, когда такое количество объектов подверглось атаке РФ.

В большинстве областей электроснабжение восстановлено полностью или почти полностью, еще в пяти продолжаются восстановительные работы. При этом, подчеркнул Кудрицкий, нельзя сказать, что энергетическая инфраструктура показала слабости – там, где разрушения самые большие, нужно несколько больше времени для восстановления.

"Ожидаем, что в ближайшие часы и дни сможем восстановить надежное энергоснабжение для всех потребителей", – подчеркнул глава Укрэнерго.

При этом, предупредил он, веерные отключения могут потребоваться в течение нескольких дней:

"Сегодня и, возможно, в несколько последующих дней все же потребуется дополнительное ограничение потребления, чтобы дать возможность нашим ремонтным бригадам, работающим 24/7, восстановить электросеть и как можно скорее обеспечить надежное электроснабжение".

Это будут контролируемые ограничения потребления, подчеркнул Кудрицкий, и они будут временными – по "несколько часов, не больше", и будут осуществлены в полной координации с диспетчерами Укрэнерго.

Кстати, украинцев просят максимально ограничить использование электроприборов и потребление электроэнергии в период с 17:00 до 22:00 понедельника, 10 октября

Правительство вместе со всеми ответственными ведомствами приступило к реализации оперативного плана восстановления поврежденных объектов