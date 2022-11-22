В Укрэнерго сказали, какими будут графики отключений при отсутствии ударов РФ
При отсутствии новых ударов РФ в Украине будут применять только четырехчасовые плановые отключения электроэнергии
Об этом на брифинге 22 ноября сообщил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий, передает Укринформ.
"Делаем важное примечание, что при отсутствии новых массированных ракетных ударов ожидаем, что ситуация будет стабильной и отключение электроэнергии потребителям будет происходить в плановом/умеренном режиме и вкладываться в наш четырехчасовой режим, который мы, как энергетическая отрасль, приняли в этом сезоне", - отметил он.
По его словам, действующие сейчас графики связаны с дефицитом электроэнергии, возникшим после ударов РФ.
- В Укрэнерго рассказали, что Украина подверглась 6 массированным атакам на энергосистему, в результате чего почти не осталось невредимых ТЭС, ГЭС и узловых подстанций.
- Президент Владимир Зеленский во время заседания Ставки отметил , что обеспечение работы энергетической инфраструктуры зимой будет нелегким, однако Украина справится с этим.
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