Об этом на брифинге 22 ноября сообщил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий, передает Укринформ.

"Делаем важное примечание, что при отсутствии новых массированных ракетных ударов ожидаем, что ситуация будет стабильной и отключение электроэнергии потребителям будет происходить в плановом/умеренном режиме и вкладываться в наш четырехчасовой режим, который мы, как энергетическая отрасль, приняли в этом сезоне", - отметил он.

По его словам, действующие сейчас графики связаны с дефицитом электроэнергии, возникшим после ударов РФ.

В Укрэнерго рассказали, что Украина подверглась 6 массированным атакам на энергосистему, в результате чего почти не осталось невредимых ТЭС, ГЭС и узловых подстанций.

Президент Владимир Зеленский во время заседания Ставки отметил , что обеспечение работы энергетической инфраструктуры зимой будет нелегким, однако Украина справится с этим.

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