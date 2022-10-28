Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Так, с 07:00 Диспетчерский центр Укрэнерго предоставил облэнерго объем применения графиков ограничения электроснабжения для промышленных потребителей во всех регионах Украины. Также в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях дополнительно предоставили объемы применения графиков ограничения мощности для промышленных потребителей.

Кроме того, вынужденные ограничения будут касаться бытовых потребителей Центрального и Северного регионов страны, чьи сети пострадали больше всего на этой неделе. Графики ограничения электроснабжения уже предоставили облэнерго.

"Ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян", - отметили в Укрэнерго.

Добавили также, что такие меры позволяют энергетикам быстрее стабилизировать систему электроснабжения и обеспечить энергопитанием всех потребителей.

27 октября ДТЭК сообщил, что Киевщину ждут более длительные отключения электроэнергии.

В этот же день председатель Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус заявил , что украинцы снизили потребление электричества на 5-10%.