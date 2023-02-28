В Укрэнерго рассказали, в каких регионах сейчас самая сложная ситуация с энергоснабжением
По состоянию на 28 февраля сложной остается энергетическая ситуация в Харьковской и Сумской областях, где обстрелами повреждены сети и обесточен ряд населенных пунктов
Об этом сообщила прессслужба Укрэнерго .
По данным компании, потребление электроэнергии во вторник – на уровне обычного рабочего дня. Дефицита мощности нет.
"В энергосистеме работают все виды электростанций. Из-за половодья активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии незначителен", - рассказали в Укрэнерго.
Там напомнили, что вечером понедельника было возобновлено питание Одессы и Одесского района .
"В настоящее время Одесса запитана по временным схемам, но до конца недели мы будем работать над повышением надежности, поэтому возможны небольшие ограничения", - подчеркнули в Укрэнерго.
В компании отметили, что сложной остается ситуация в прифронтовых областях, в частности в Харьковской и Сумской, где обстрелами повреждены сети и обесточен ряд населенных пунктов.
"Сетевые ограничения в других регионах отсутствуют, лимиты в области не приходились", - резюмировали в Укрэнерго.
- Ранее глава Минэнерго Герман Галущенко сказал, что если не будет новых ударов РФ, свет в Украине больше не будут выключаться .
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