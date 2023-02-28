Об этом сообщила прессслужба Укрэнерго .

По данным компании, потребление электроэнергии во вторник – на уровне обычного рабочего дня. Дефицита мощности нет.

"В энергосистеме работают все виды электростанций. Из-за половодья активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии незначителен", - рассказали в Укрэнерго.

Там напомнили, что вечером понедельника было возобновлено питание Одессы и Одесского района .

"В настоящее время Одесса запитана по временным схемам, но до конца недели мы будем работать над повышением надежности, поэтому возможны небольшие ограничения", - подчеркнули в Укрэнерго.

В компании отметили, что сложной остается ситуация в прифронтовых областях, в частности в Харьковской и Сумской, где обстрелами повреждены сети и обесточен ряд населенных пунктов.

"Сетевые ограничения в других регионах отсутствуют, лимиты в области не приходились", - резюмировали в Укрэнерго.