Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"В Житомирской и Харьковской областях продолжается работа по устранению последствий ракетных обстрелов 9 марта. В Николаевской области завершено аодключение всех потребителей, оставшихся без энергоснабжения в результате боевых действий", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что из-за перегрузки оборудования действуют аварийные отключения в некоторых районах Киева и Киевщины.

В Житомирской и Харьковской областях при росте потребления в пиковые часы возможно применение графиков почасовых отключений, отметили в Укрэнерго.

"Кроме того, в результате вражеских артиллерийских обстрелов есть повреждения сетей в прифронтовых районах Харьковской и Херсонской областей. Там, где позволяет ситуация безопасности, продолжаются ремонтные работы", - рассказали в компании.

"Также продолжается подключение потребителей, обесточенных из-за погодных условий (порывистый ветер) на Житомирщине и Сумщине", - добавили там.

В других регионах облэнерго не получали лимиты потребления, отключений не планируется. Имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей.