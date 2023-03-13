В Укрэнерго рассказали, в каких регионах 13 марта возможны стабилизационные отключения и сетевые ограничения
13 марта энергетики производят ремонт поврежденных артобстрелами сетей в Харьковской и Херсонской областях. В Житомирской области возможны почасовые отключения
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
"В Житомирской и Харьковской областях продолжается работа по устранению последствий ракетных обстрелов 9 марта. В Николаевской области завершено аодключение всех потребителей, оставшихся без энергоснабжения в результате боевых действий", - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что из-за перегрузки оборудования действуют аварийные отключения в некоторых районах Киева и Киевщины.
В Житомирской и Харьковской областях при росте потребления в пиковые часы возможно применение графиков почасовых отключений, отметили в Укрэнерго.
"Кроме того, в результате вражеских артиллерийских обстрелов есть повреждения сетей в прифронтовых районах Харьковской и Херсонской областей. Там, где позволяет ситуация безопасности, продолжаются ремонтные работы", - рассказали в компании.
"Также продолжается подключение потребителей, обесточенных из-за погодных условий (порывистый ветер) на Житомирщине и Сумщине", - добавили там.
В других регионах облэнерго не получали лимиты потребления, отключений не планируется. Имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей.
- В ночь на 9 марта враг выпустил по Украине 81 ракету . Есть попадания по критической инфраструктуре.
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