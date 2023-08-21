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В Укрэнерго рассказали, почему нельзя скрыть трансформаторы под землю, чтобы защитить их от обстрелов

21 августа, 2023 понедельник
14:12
Экономика

Украина не может скрыть трансформаторы под землю, чтобы защитить их от обстрелов россиян, потому что это долго и дорого. Подземных подстанций с напряжением 750 кВ не существует

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Там отметили, что такие масштабные работы в теории могли бы длиться полгода или год и не остались бы незамеченными для врага.

"Недостаточно спрятать только трансформатор, нужно закрыть от нападающих и все сопутствующее оборудование. Это невозможно реализовать за несколько месяцев одновременно на всех подстанциях. Поэтому, готовясь к следующей зиме, мы используем преимущественно другие способы защиты", - пояснили в компании.

В Укрэнерго отметили, что подземных станций с напряжением 750 кВ, на котором работает часть оборудования компании, в мире просто не существует. Те трансформаторы, которые в других странах находятся под землей, имеют меньшее напряжение.

"Никто нигде не закапывал под землю трансформатор напряжением 750 кВ. Да, действительно существуют подземные подстанции низшего класса напряжения, но они сразу планировались и проектировались как подземные. Это не то же, что закопать в землю уже приобретенное и работающее наземное оборудование, имеющее свое место в схеме подстанции и ограниченную территорию на подстанции", – пояснили специалисты.

Закопать трансформаторы проблематично из-за их веса и размеров. К тому же от перегрева оборудование может выйти из строя.

"Во время работы они выделяют много тепла и могут нагреваться до 90 ℃ и выше. Если тепло не будет эффективно отводиться – оборудование от перегрева может выйти из строя", - пояснили в компании.

  • 13 августа глава правительства Денис Шмигаль сказал, что Укрэнерго на почти 80% отремонтировало магистральные сети, высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного положения. По его словам, Украина формирует многоуровневую защиту для энергетических объектов.
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