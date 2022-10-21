В Укрэнерго рассказали, планируют ли и дальше отключать свет потребителям

Об этом сообщил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

"На следующей неделе компания "Укрэнерго" проанализирует статистику по ограничениям по всем регионам, насколько эффективными были эти ограничения (отключение света, - ред.), насколько выполнены команды диспетчеров. И также мы вместе с командами облэнерго попробуем сделать эти графики отключений более равномерными, более справедливыми… Мы будем пытаться в ближайшие дни сделать эти графики еще более сбалансированными для того, чтобы они были немного комфортнее для наших граждан", - заявил Кудрицкий.

По его словам, сейчас будет очень многое зависеть от того, как быстро специалисты смогут возобновить работу некоторых электростанций, поврежденных россиянами на этой неделе.

"Думаю, что это вопрос нескольких недель, но это не означает, что в течение этих нескольких недель будут ежедневно применяться ограничения. Мы будем смотреть по ситуации и там, где это возможно, обязательно будем избегать принудительных ограничений потребления электроэнергии", - добавил руководитель "Укрэнерго".

Напомним, по всей территории Украины 20 октября начали вводить ограничения поставок электроэнергии, ведь враг разрушил генерирующие объекты энергетики.

В тот же день в Киеве и области начались отключения электроэнергии.

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