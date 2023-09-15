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В Укрэнерго рассказали, как готовятся "к худшим сценариям" в осенне-зимний период

15 сентября, 2023 пятница
13:55
Экономика

Украина должна быть готова к худшим сценариям – повторение прошлогодних атак РФ на энергосистему. Частью этой подготовки есть резервные схемы питания потребителей

Об этом 15 сентября рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Если брать сценарий без атак, мы понимаем, каким образом покрывать увеличенное зимнее потребление. Но обстрелы могут сильно переформатировать ситуацию. Мы должны быть готовы к худшим сценариям – повторение прошлогодних ракетных и дроновых атак против именно энергосистемы. Поэтому готовим резервные схемы питания потребителей, а также продолжаем заказывать оборудование, чтобы когда враг начнет выбивать наши объекты, мы могли получать из-за границы новые автотрансформаторы, не дожидаясь 8-9 месяцев, как в прошлом году", - рассказал он.

Кудрицкий отметил, что ноябрь априори будет означать рост потребления из-за снижения температуры воздуха, поэтому, чтобы помочь энергетикам держать баланс в системе, гражданам следует пользоваться электроэнергией бережливо.

"С ноября будет похолодание и, соответственно, рост потребления. Его можно смягчить, потребляя электроэнергию более экономно. Мы об этом много говорили. Второе, это подготовка в бытовом плане – проверить генераторы и накопители электроэнергии. По возможности утеплить жилье и узнать, где поблизости есть Пункт несокрушимости. Простые вещи, которые помогут чувствовать себя более уверенно", - сказал председатель правления Укрэнерго.

"Не факт, что обстрелы будут такими же массированными, как в прошлом году, но готовы надо быть к худшему", - подчеркнул он.

Что известно о подготовке к новому отопительному сезону

12 августа в Минэнерго сообщили, что плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.

13 августа глава правительства Денис Шмигаль говорил, что Украина формирует многоуровневую защиту энергетических объектов.

18 августа стало известно, что вокруг входящих в состав Центрэнерго Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения.

Также продолжается закачка газа в подземные газохранилища.

Кроме того, правительство еще в августе поручило местным властям навести порядок в Пунктах несокрушимости, учитывая приближение осенне-зимнего периода.

12 сентября глава правительства Денис Шмигаль сказал, что подготовка к отопительному сезону вышла на финальную стадию.

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