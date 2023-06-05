В Укрэнерго прогнозируют уменьшение производства электроэнергии на ГЭС

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Украинцев просят в течение дня распределять использование электроэнергии и переносить пользование мощными приборами с вечерних часов в другое время суток, поскольку в стране продолжается ремонтная кампания на тепловых электростанциях и нескольких энергоблоках АЭС.

"Ночью, утром и частично днем осуществляется экспорт электроэнергии в Польшу. В дневные часы идет импорт из Словакии. В вечерние часы импорт и экспорт отсутствуют", - отметили в Укрэнерго.

По данным компании, новых повреждений в магистральных сетях в результате обстрелов прифронтовых территорий не было.