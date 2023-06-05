В Укрэнерго прогнозируют уменьшение производства электроэнергии на ГЭС
В настоящее время производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Но в Украине завершается половодье, что приведет к уменьшению генерации
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Украинцев просят в течение дня распределять использование электроэнергии и переносить пользование мощными приборами с вечерних часов в другое время суток, поскольку в стране продолжается ремонтная кампания на тепловых электростанциях и нескольких энергоблоках АЭС.
"Ночью, утром и частично днем осуществляется экспорт электроэнергии в Польшу. В дневные часы идет импорт из Словакии. В вечерние часы импорт и экспорт отсутствуют", - отметили в Укрэнерго.
По данным компании, новых повреждений в магистральных сетях в результате обстрелов прифронтовых территорий не было.
- В Украине в этом году наблюдалось мощное половодье , благодаря которому ГЭС производили больше электроэнергии.
- 30 мая Кабмин утвердил с 1 июня новые тарифы на электроэнергию для населения – 2,64 грн/кВт-ч.
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