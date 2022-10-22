В Укрэнерго предупредили об отключении электроэнергии в Киеве и четырех областях
В субботу, 22 октября, будут осуществляться отключения электроэнергии в столице, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях
Об этом сообщает Укрэнерго .
"22 октября утром снова критически увеличилось потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Поэтому диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужденно отдал команду на временное ограничение потребления в этих регионах", - заявили в Укрэнерго.
Там добавили, что масштабы ограничений значительно меньше, чем применявшиеся накануне 21 октября.
"Это необходимо, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками", - пояснили в Укрэнерго.
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