В Укрэнерго предупредили об отключении электроэнергии в Киеве и четырех областях

Об этом сообщает Укрэнерго .

"22 октября утром снова критически увеличилось потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Поэтому диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужденно отдал команду на временное ограничение потребления в этих регионах", - заявили в Укрэнерго.

Там добавили, что масштабы ограничений значительно меньше, чем применявшиеся накануне 21 октября.

"Это необходимо, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками", - пояснили в Укрэнерго.

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