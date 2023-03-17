Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

По данным компании, работают все виды электростанций, так что производства электроэнергии достаточно для нужд потребителей. Также идет незначительный импорт электроэнергии.

"Из-за последствий российской атаки 9 марта возможны ограничения потребления в Киеве, в Киевской и Житомирской областях. Для восстановления надежного электроснабжения крупных городов до уровня, который был в энергосистеме до полномасштабного вторжения, нужно больше времени", - отметили в Укрэнерго.

Там напомнили, что энергетическая инфраструктура вдоль линии фронта регулярно испытывает повреждения из-за артобстрелов.

"В частности, в ночь на пятницу подверглась обстрелам энергоинфраструктура в Донецкой области", - рассказали в компании.