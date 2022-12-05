В Укрэнерго подтвердили попадание российских ракет в энергетические объекты
Российские ракеты 5 декабря попали в объекты энергетической инфраструктуры Украины
Об этом сообщает Укрэнерго .
"Украина переживает восьмую массированную ракетную атаку страны-террориста. К сожалению, уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света", - отметили в компании.
"Диспетчеры Укрэнерго работают над удержанием баланса в энергосистеме", – добавили там.
- В Черкасской и Сумской областях введены аварийные отключения света.
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