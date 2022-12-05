Об этом сообщает Укрэнерго .

"Украина переживает восьмую массированную ракетную атаку страны-террориста. К сожалению, уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света", - отметили в компании.

"Диспетчеры Укрэнерго работают над удержанием баланса в энергосистеме", – добавили там.

В Черкасской и Сумской областях введены аварийные отключения света.

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