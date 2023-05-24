Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Импорт и экспорт электрической энергии пока не осуществляется. Отсутствие экспорта электроэнергии из Украины связано с необходимостью покрыть внутренние потребности страны в потреблении в течение всех суток и обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления", - пояснили там.

Продолжается ремонт поврежденных в результате обстрелов ТЭЦ и ТЭС.

В компании еще раз призывали украинцев экономно потреблять электроэнергию вечером.