В Укрэнерго объяснили, почему временно отказались от экспорта электроэнергии
Сейчас производимой электроэнергии хватает для покрытия потребностей потребителей, однако Украина была вынуждена временно отказаться от экспорта электроэнергии за границу
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
"Импорт и экспорт электрической энергии пока не осуществляется. Отсутствие экспорта электроэнергии из Украины связано с необходимостью покрыть внутренние потребности страны в потреблении в течение всех суток и обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления", - пояснили там.
Продолжается ремонт поврежденных в результате обстрелов ТЭЦ и ТЭС.
В компании еще раз призывали украинцев экономно потреблять электроэнергию вечером.
- Ранее в Укрэнерго перечислили приборы, которые не следует использовать в вечерние часы.
- В апреле Украина возобновила экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу , который прекратила из-за массированных ракетных ударов осенью прошлого года.
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