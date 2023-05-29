В Укрэнерго не планируют восстанавливать энергетическую инфраструктуру до уровня, который был в начале войны
На сегодняшний день восстановлен функционал 70% поврежденных объектов украинской энергосистемы
Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Forbes.
"Наша задача – восстановить как можно больше энергоблоков и подстанций до следующей зимы. Мы оперативно устранили ограничения в магистральной сети и восстановили функционал где-то 70% наших поврежденных объектов", – сказал Кудрицкий.
Он отметил, что это не означает, что они сейчас работают в том состоянии, как до полномасштабного вторжения.
"Где-то 40–50% мощностей, которые наша система имела до вторжения, мы временно потеряли. Относительно магистральной высоковольтной сети и объектов "Укрэнерго" – в результате массированной террористической кампании россиян против нашей энергосистемы около 43% наших активов были повреждены ракетами или дронами", – рассказал Кудрицкий.
По его словам, пока нет необходимости восстанавливать все, как было.
"Мы планируем делать лучше, применить более современные технические решения, больше защитить объекты. Сейчас думаем, как изменить новые подстанции "Укрэнерго". Хотим отстроить их более автоматизированными и защищенными. Применить инженерные решения, которые позволят защитить высоковольтные подстанции от российских атак", – объяснил он.
- В апреле Украина возобновила экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу , который прекратила из-за массированных ракетных ударов осенью прошлого года.
- По состоянию на 24 мая в Укрэнерго заявили, что производимой электроэнергии хватает для покрытия потребностей потребителей, однако Украина была вынуждена временно отказаться от экспорта электроэнергии за границу .
- В результате обстрела Украины в ночь на 29 мая энергетическая инфраструктура не получила новых повреждений. Но людей просят экономить электроэнергию вечером.
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