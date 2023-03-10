В Укрэнерго назвали регионы, где ситуация с электроснабжением остается сложной
По состоянию на утро 10 марта в результате вражеских обстрелов в Житомирской и Харьковской областях применяют графики почасовых отключений электроэнергии
Об этом сообщила прессслужба Укрэнерго .
Потребление электроэнергии в Украине – на уровне рабочего дня. Большинство областей не имеют ограничений в потреблении. Однако из-за обстрелов 9 марта в Житомире и Харькове часть потребителей все еще без электроснабжения, критическая инфраструктура работает в основном от автономных источников питания.
"В результате атаки россиян 9 марта и значительного повреждения оборудования есть сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях, приводящие к необходимости применять графики почасовых отключений. Эти графики составляют и применяют облэнерго", - отметили в Укрэнерго.
Аварийные отключения действуют в Запорожье и некоторых общинах Днепропетровщины.
"Кроме того, враг 9 марта продолжал обстреливать Днепропетровщину и Запорожье, из-за чего в этих регионах действуют аварийные отключения", – добавили там.
В компании подчеркнули, что ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение.
- В ночь на 9 марта враг выпустил по Украине 81 ракету .
- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что в результате ракетного удара 9 марта повреждены объекты генерации в 8 регионах, однако энергосистема остается целостной.
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