Об этом сообщила прессслужба Укрэнерго .

Потребление электроэнергии в Украине – на уровне рабочего дня. Большинство областей не имеют ограничений в потреблении. Однако из-за обстрелов 9 марта в Житомире и Харькове часть потребителей все еще без электроснабжения, критическая инфраструктура работает в основном от автономных источников питания.

"В результате атаки россиян 9 марта и значительного повреждения оборудования есть сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях, приводящие к необходимости применять графики почасовых отключений. Эти графики составляют и применяют облэнерго", - отметили в Укрэнерго.

Аварийные отключения действуют в Запорожье и некоторых общинах Днепропетровщины.

"Кроме того, враг 9 марта продолжал обстреливать Днепропетровщину и Запорожье, из-за чего в этих регионах действуют аварийные отключения", – добавили там.

В компании подчеркнули, что ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение.