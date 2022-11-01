Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

"Для устранения последствий атак рашистов сегодня, 1 ноября, с 06:00 Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны", - говорится в сообщении.

В компании говорят, что временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены.

"Это дает возможность энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и снабжать энергопитанием потребителей", - добавляют в Укрэнерго.

По состоянию на утро 1 ноября в Киеве после обстрелов в понедельник, 31 октября, возобновили водо- и электроснабжение.

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