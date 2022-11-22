Об этом сказал на брифинге 22 ноября глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Интерфакс-Украина .

"Наибольший вызов - это уровень заминированности территории. Есть такие участки, где 1 кв. м нужно разминировать час, а наши линии - это десятки километров. Работает большое количество бригад - как саперов, так и следующих за ними энергетиков. Работа не прерывается вообще, чтобы там, где уже можно чинить, мы приступили к ремонту", – сказал он.

Он также пояснил, что специалисты сосредоточены на восстановлении, прежде всего, той линии электропередачи, которую можно восстановить как можно быстрее и которая обеспечит электроснабжение области.

Уничтожение энергетической инфраструктуры Херсона, по предварительным оценкам, нанесло 1,5-2 млрд гривен ущерба.