В Укрэнерго назвали количество крупных энергообъектов, которые РФ атаковала прошлой зимой

Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Если считать большие, то это около, я думаю, 70. Это если больших. Множество меньшего уровня объектов, поврежденных, например, в прифронтовых областях артиллерией, небольшие трансформаторные пункты или подстанции облэнерго. Их, наверное, сотни, тысячи", - сказал он.

По словам Кудрицкого, в общей сложности до половины энергетических объектов Украины получили повреждения. Он добавил, что это была глобальная кампания и глобальный масштаб повреждений.

Кудрицкий также заявил, что все гидро-, теплоэлектростанции в Украине подверглись разрушениям в результате российских обстрелов.

"Все до одной. Каховскую ГЭС мы здесь даже не считали, потому что она была, к сожалению, в оккупации достаточно давно. Но те, что заходятся на контролируемой территории, все, так или иначе, получили серьезные повреждения", - добавил он.