В Укрэнерго назвали количество крупных энергообъектов, которые РФ атаковала прошлой зимой
Российские террористы осенью и зимой прошлого года атаковали более 70 крупных энергетических объектов Украины
Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Если считать большие, то это около, я думаю, 70. Это если больших. Множество меньшего уровня объектов, поврежденных, например, в прифронтовых областях артиллерией, небольшие трансформаторные пункты или подстанции облэнерго. Их, наверное, сотни, тысячи", - сказал он.
По словам Кудрицкого, в общей сложности до половины энергетических объектов Украины получили повреждения. Он добавил, что это была глобальная кампания и глобальный масштаб повреждений.
Кудрицкий также заявил, что все гидро-, теплоэлектростанции в Украине подверглись разрушениям в результате российских обстрелов.
"Все до одной. Каховскую ГЭС мы здесь даже не считали, потому что она была, к сожалению, в оккупации достаточно давно. Но те, что заходятся на контролируемой территории, все, так или иначе, получили серьезные повреждения", - добавил он.
- Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии внесет в Фонд поддержки энергетики Украины 54,3 миллиона евро.
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