В Укравтопроме сообщили, какие автомобили из Китая украинцы больше всего покупали в июле
По данным Укравтопром, в прошлом месяце граждане Украины среди транспорта из Китая предпочли электромобили, в общей сложности купили более 900 легковушек
Об этом информирует Ассоциация автопроизводителей Украины .
Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 83%.
За прошлый месяц украинцы приобрели 924 легковых авто, из них 616 – новых и 308 подержанных.
Самые популярные модели легковых автомобилей китайского производства, зарегистрированные в Украине в июле:
- VOLKSWAGEN ID.4 - 326,
- VOLKSWAGEN ID.6 - 70,
- DONGFENG/HONDA M-NV - 64,
- TOYOTA BZ4X-52,
- HONDA E-50,
- Chery Tiggo 4 - 27,
- Chery Tiggo 2 - 24,
- MG HS-20,
- VOLKSWAGEN ID.3-17,
- JETOUR X70 – 17.
Всего с начала года 106 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, прошли свою первую регистрацию в Украине, что в 3,3 раза больше количества новых автомобилей, проданных за тот же период.
- 28 июля Кабинет Министров Украины принял новое решение о проекте "Еврокордон", в рамках которого ввели обязательные электронные очереди для легковушек и автобусов, перевозящих пассажиров.
- В течение июля украинский автопарк пополнили 18,8 тыс. легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы.
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