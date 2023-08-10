Об этом информирует Ассоциация автопроизводителей Украины .

Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 83%.

За прошлый месяц украинцы приобрели 924 легковых авто, из них 616 – новых и 308 подержанных.

Самые популярные модели легковых автомобилей китайского производства, зарегистрированные в Украине в июле:

VOLKSWAGEN ID.4 - 326,

VOLKSWAGEN ID.6 - 70,

DONGFENG/HONDA M-NV - 64,

TOYOTA BZ4X-52,

HONDA E-50,

Chery Tiggo 4 - 27,

Chery Tiggo 2 - 24,

MG HS-20,

VOLKSWAGEN ID.3-17,

JETOUR X70 – 17.

Всего с начала года 106 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, прошли свою первую регистрацию в Украине, что в 3,3 раза больше количества новых автомобилей, проданных за тот же период.