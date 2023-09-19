В Укравтопроме рассказали, какие авто украинцы больше всего покупают в 2023 году
С января по сентябрь 2023 украинцы приобрели 165,2 тыс. легковых авто, из них 77% были подержанными
Об этом информирует Ассоциация автопроизводителей Украины .
По данным Укравтопрома, в первом полугодии года украинский рынок легковых автомобилей получил 165,2 тыс. единиц. Из них 23% были новыми, а 77% – подержанными.
Среди подержанных авто самыми желанными были немецкие марки, особенно Volkswagen. Среди новых авто лидерство захватили японские марки, в частности, Toyota.
Наибольшее количество подержанных авто – 44,7 тыс. единиц, были изготовлены в Германии. Самым популярным импортируемым автомобилем с пробегом немецкого происхождения стал Volkswagen Golf.
Французские легковые автомобили заняли второе место среди ввезенных подержанных авто - 17 тысяч. Наибольшим спросом среди подержанных "французов" пользовался Renault Megane.
Замыкают лидерскую тройку автомобили изготовленные в США – 15,7 тыс. подержанных авто. Самым желанным "американцем" в этой статистике был электромобиль Tesla Model 3.
Среди новых легковушек на первом месте "японцы" – 8,5 тыс. единиц. Выбирая автомобиль, изготовленный в Японии, украинские покупатели чаще предпочитали кроссовер Toyota RAV-4.
На втором месте на рынке новых авто – 6,4 тыс. немецких машин. Бестселлером среди новых "немцев" стал Volkswagen Touareg.
Также в первую тройку вошли автомобили, изготовленные в КНР - 4,5 тыс. единиц. Среди новых легковушек китайского производства бесспорным лидером стал Volkswagen ID.4.
- Кроме того, по данным Укравтопрома, в июле граждане Украины среди транспорта из Китая предпочли электромобили, в общей сложности купили более 900 легковушек.
- За восемь месяцев 2023 года количество автобусов и микробусов, приобретенных в Украине, увеличилось на 28% по сравнению с прошлым годом.
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