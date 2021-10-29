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В Украину заходят иностранные инвесторы - 50Avenue на Шулявке

29 октября, 2021 пятница
12:56
Экономика 50Avenue

До конца года в Украине полноценно заработает новый орган – Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ)

На него возлагают большие надежды эксперты градостроения. Об этом сообщает портал Gazeta.ua.

Месяц назад Государственная архитектурно-строительная инспекция прекратила деятельность. Весь персонал органа уволили. Реализовывала эту непростую реформу, при поддержке президента, заместитель председателя парламентского комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития Елена Шуляк.

Такие изменения очень важны для Украины. Ведь отсутствие доступного жилья, расцвет взяточничества в сфере строительства и предоставление сомнительных разрешений на строительство недвижимости за последние десятилетия стали привычным явлением в нашем государстве. И хуже всего, что от этого страдают все – крупный украинский бизнес, иностранные инвесторы и конечный потребитель. Именно он вынужден переплачивать за каждый квадратный метр жилья, в цену которого включена коррупционная составляющая. Иностранные застройщики не привыкли платить за вещи, гарантированные законом, поэтому долгое время они не имели возможности реализовывать масштабные проекты в Украине.

Как пример, в СМИ упоминают застройщика с иностранным капиталом ОК "Эксон Премьер Шулявская". Он возводит объект 50Avenue на проспекте Победы, 50-а в Киеве.

По данным издания, в проект 50Avenue вложено около 18 миллионов долларов иностранных вливаний. Однако уже два года подряд в сторону застройщика можно услышать клевету и безосновательные обвинения. Их распространяют адепты старой системы, работающие на людей, сделавших свой капитал на обмане и распространении коррупции.

Журналисты издания надеются, что времена так называемой "старой гвардии" прошли,и отмечают преимущества 50Avenue для Киева. Инновационный объект на столичном проспекте Победы, 50-а будет состоять из двух высоких башен и занимать 0,3 га. Там разместят офисные помещения, сверхсовременные апартаменты, бутиковые галереи, фитнес-клубы и магазины. На крыше будет действовать бассейн. Под землей многоуровневый паркинг, в котором желающие смогут оставить авто на стоянке и пересесть на метро. Дом будет сделан в концепции live-work-play.

В здании сдадут сотни апартаментов по небольшим ценам, где могут поселиться студенты или семьи, ищущие съемное жилье в столице. Кроме того, ОК "Эксон Премьер Шулявская" будет давать апартаменты в здании в рассрочку на 20 лет под 6% годовых. Подобные программы никто не предлагает на украинском рынке, особенно в таких современных комплексах, сообщает издание.

Именно в таких домах обычно размещают свои офисы крупные международные компании. К примеру, офис одного из крупнейших автомобильных концернов мира General Motors расположен именно в таком типе здания в США. Так же в подобных небоскребах работает вся редакция и продакшн рейтинговой службы новостей CNN. 50Avenue может, несомненно, стать одним из инфраструктурных хабов, который привлечет условиями мировых инвесторов в Украину.

Как отмечают журналисты издания, киевляне надеются, что теперь политика по отношению к иностранным застройщикам изменится и что строительству ОК "Эксон Премьер Шулявская" прекратят препятствовать. Ведь кроме дома застройщик уже заявил о реконструкции сквера танкистов за свой счет. А также строительстве парка для киевлян возле него с инвестицией в 2 млн долларов.

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