В Украину заехали "спящие группы" диверсантов, арендовавших жилье

Об этом передает ВР .



"На территорию Украины в каждый населенный пункт въехали "спящие группы". Указанные лица снимали квартиры, проживали там и ждали времени "Ч"", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в основном квартиры снимали, пользуясь услугами риэлторов.



"В населенных пунктах (городах) у риэлторов существуют свои рабочие чаты. Просьбы к риэлторам и всем гражданам, если у вас есть информация о лицах мужского пола, похожих на россиян, которые группами по 2-3 человека снимали жилье в период с декабря 2021 года по настоящее время, звонить по номеру 0679839403 или на 102‼️", - говорится в сообщении.



Указанные лица используются в качестве корректировщиков огня и диверсионных групп и могут быть вооружены.





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