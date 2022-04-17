В Украину за минувшие сутки вернулись более 38 тысяч человек, - МВД
В Украину за минувшие сутки вернулись более 38 тысяч человек, ситуация на пунктах пропуска на западной границе остается стабильной
Об этом сообщает МВД Украины.
По предварительной информации, за минувшие сутки границы с ЕС и Молдовой пересекли около 71 тысячи человек и 16 тысяч транспортных средств.
Как информирует МВД, пассажиропоток сейчас стабилен.
Кроме того, из Украины за 16 апреля уехали более 32 тысяч человек. Из них 20 тысяч пересекли границу с Польшей, остальные направились в другие страны-члены ЕС и Молдову.
Также сообщается о том, что в Украину прибыли около 38 тысяч человек. Из которых 35 тысяч – украинцы, вернувшиеся домой.
Кроме того, в страну прибыли 500 грузовиков резинопомощи.
МВД напоминает, что за состоянием загруженности пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой (Черновицкая область) можно следить на фейсбук-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
Информация обновляется каждые 3 часа.
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