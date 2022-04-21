В Украину за минувшие сутки прибыли почти 35 тыс. человек, - пограничники

Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Из Украины за прошедшие сутки выбыли более 36 тыс. человек (из них 22 тыс. пересекли границу с Польшей). Приблизительно столько же людей прибыли в Украину – почти 35 тыс. (из них около 31 тыс. – украинцы).

Пограничники сообщают, что пассажиропоток двое последних суток имеет тенденцию к увеличению.

Кроме того, на границе в сутки оформили более 350 грузовиков с гуманитарной помощью.



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