В Украину за июнь поступило 100 тыс. бронежилетов
За неделю (23-29 июня) для обеспечения подразделений украинской армии поступило 22 тыс. бронежилетов, более 12 тыс. кевларовых шлемов, более 21 тыс. пар обуви и почти 30 тыс. комплектов военной формы
Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
"Важнейшее достижение в сфере вещевого обеспечения Вооруженных сил Украины - это стабильная, ритмичная поставка, которая позволяет формировать запас прочности, несмотря на все попытки врага разрушить этот логистический процесс", - отметил Мотузяник.
Он также сообщил, что вскоре по заключенным договорам Минобороны ожидает поступления в ВСУ еще 17 тыс. бронежилетов и 7 тыс. шлемов.
"Это – те средства личной бронезащиты, которые появятся на балансе украинской армии уже в ближайшие дни", – пояснил спикер.
Он также подытожил поставки за июнь, отметив, что в этом месяце минобороны передало в Вооруженные силы Украины уже около 100 тыс. бронежилетов, а на складах накоплено средств личной бронезащиты, которых может хватить для обеспечения 6 бригад.
- Напомним, в Германии свободные демократы настаивают на поставке Украине 50 бронемашин Marder.
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