В Украину за июнь поступило 100 тыс. бронежилетов

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Важнейшее достижение в сфере вещевого обеспечения Вооруженных сил Украины - это стабильная, ритмичная поставка, которая позволяет формировать запас прочности, несмотря на все попытки врага разрушить этот логистический процесс", - отметил Мотузяник.

Он также сообщил, что вскоре по заключенным договорам Минобороны ожидает поступления в ВСУ еще 17 тыс. бронежилетов и 7 тыс. шлемов.

"Это – те средства личной бронезащиты, которые появятся на балансе украинской армии уже в ближайшие дни", – пояснил спикер.

Он также подытожил поставки за июнь, отметив, что в этом месяце минобороны передало в Вооруженные силы Украины уже около 100 тыс. бронежилетов, а на складах накоплено средств личной бронезащиты, которых может хватить для обеспечения 6 бригад.

Напомним, в Германии свободные демократы настаивают на поставке Украине 50 бронемашин Marder.

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