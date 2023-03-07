Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Общий вес помощи составил более 5 650 тонн.

"Среди оборудования, которое получила Украина - более 1700 генераторов, около тысячи трансформаторов, мобильные газовые котельные, спецтехника, высоковольтное оборудование для ремонта ЛЭП, передвижная кабельная лаборатория и много материалов. Благодаря этой помощи мы смогли возобновить работу большого количества объектов энергетической инфраструктуры , которые россияне обстреливали из ракет, дронов и артиллерии", - сказал глава Минэнерго Герман Галущенко.

Помощь Украине оказывали Австрия, Великобритания, Польша, Швеция, Германия, Италия, Франция, Латвия, Бельгия, Дания, Испания, Финляндия, Литва, Эстония, Ирландия, Норвегия, Северная Македония, Швейцария, Венгрия, Молдова, Словакия, Хорватия, Словении. , Нидерланды, Чехия, а также Азербайджан, Япония, Республика Корея, Канада и Соединенные Штаты Америки.