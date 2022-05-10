В Украину за 9 мая прибыли 25 тыс. граждан, почти 23 тысячи – украинцы
За минувшие сутки, 9 мая, в Украину въехало на 2 тыс. меньше людей, чем выехало. Из страны выбыло 27 тыс. человек, а въехало 25 тысяч
Об этом сообщила Государственная пограничная служба в телеграм.
"За сутки 9 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 52 тыс. человек и около 15 тыс. транспортных средств", - указал он.
Из страны выбыло 27 тыс. человек, более 15 тыс. из них – через польскую границу, остальные – через границу со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.
В то же время в Украину приехали 25 тыс. человек, из них почти 23 тыс. – украинцы.
"Оформлено 219 грузовиков с гуманитарной помощью", – добавили в Госпогранслужбе.
- Правительство сократило до трех количество пропускных пунктов, где можно растаможить автомобили из ЕС.
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