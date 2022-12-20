В Украину ввезли 100 тыс. доз вакцины от COVID-19 Janssen
Поставку препарата осуществил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) при финансовой поддержке Великобритании
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Речь идет о векторной вакцине от COVID-19 Janssen (Jcovden). 100 000 доз этого препарата Украина получила бесплатно в рамках международной инициативы COVAX. Перед этим такое же количество доз завезли в Украину в августе.
Вакцину Janssen не применяют для прививки детей и подростков – только для взрослых. Для первичной иммунизации достаточно одной дозы. Далее необходимо делать бустерные прививки.
ВОЗ провела инструктаж по использованию этой вакцины для более 300 медицинских работников и тренеров из всех регионов Украины, которые, в свою очередь, провели обучение для коллег на местах.
Как напомнили в профильном ведомстве, с начала полномасштабной войны Украина получает вакцины от коронавируса исключительно в рамках COVAX, то есть бесплатно. Инициатива COVAХ направлена на обеспечение справедливого и равноправного доступа к вакцинам от COVID-19 для всех стран мира. Благодаря этим поставкам украинцы могут продолжать получать эффективную защиту от коронавирусной болезни, ведь вакцинация остается единственным способом защититься от тяжелого течения COVID-19, его осложнений и смерти.
За прошедшую неделю в Украине зафиксировали более 4,8 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Более 2,5 тыс. человек были госпитализированы.
В Минздраве напоминают: вакцинироваться против коронавирусной инфекции можно бесплатно в любом пункте прививки или в центре вакцинации.
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